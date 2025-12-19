Il questore di Ancona Cesare Capocasa è Grande Ufficiale della Repubblica italiana
ANCONA – Nella giornata di ieri, 18 dicembre 2025, il prefetto di Ancona Maurizio Valiante ha consegnato, nella sede della Prefettura, le onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”, conferite tramite decreto del Presidente della Repubblica in data 2 giugno 2025 a tutti quei. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
