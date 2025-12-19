Il quartiere torna a vivere il suo cuore, con l’apertura della nuova piazza dopo i lunghi lavori di riqualificazione. Via la fontana, un moderno

© Lanazione.it - Il quartiere ritrova la sua piazza. Oggi l’apertura dopo i lunghi lavori. Via la fontana, un "dosso" centrale

La piazza ritrovata. Il Giotto recupera il suo centro di gravità permanente. Oggi alle 16 sarà il sindaco in persona, affiancato dall’assessore Alessandro Casi, a lanciare in orbita il nuovo disegno dello spazio, completato da pochi giorni. Un traguardo tagliato in ritardo sulle previsioni di partenza: doveva essere un cantiere da chiudere inizialmente entro il 2023, la linea dell’arrivo si è spostata via via nel tempo, fino alle promesse di inaugurazione entro l’estate. Il tempo da allora è cambiato, il freddo ha preso il posto del grande caldo: ma stavolta la piazza decolla davvero. Una piazza in parte trasformata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Leggi anche: Real Madrid Juve, Tudor ritrova i bianconeri? L’apertura de La Stampa dedicata alla Vecchia Signora dopo la sconfitta in Champions League

Leggi anche: Tudor ritrova la "sua" Atalanta: era in pole per il dopo Gasp, poi Elkann l'ha preferito a Giuntoli

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Il quartiere ritrova la sua piazza. Oggi l’apertura dopo i lunghi lavori. Via la fontana, un dosso centrale; Natale a Collemarì: il quartiere si ritrova per vivere insieme la magia delle feste; Olbia, il nuovo CCN Riviera Urbana accende il Natale 2025: un quartiere che si ritrova; Natale a Fano, il weekend che accende la città: luci, musica e comunità.

Il quartiere ritrova la sua piazza. Oggi l’apertura dopo i lunghi lavori. Via la fontana, un "dosso" centrale - I tempi del cantiere sono slittati via via ma ora l’intervento è finito: è il primo legato al Pnrr. msn.com