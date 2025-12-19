© Ilfoglio.it - Il "progetto Manhattan" cinese

La tecnologia più segreta d’occidente, custodita e preservata come un Sacro Graal, appartiene all’azienda olandese Asml, ed è la macchina per la litografia a ultravioletti estremi (Euv) che è fondamentale nello sviluppo (nel taglio, specificamente) dei semiconduttori più avanzati. Gran parte delle limitazioni alle collaborazioni internazionali di Asml da anni riguardano la sicurezza e il vantaggio strategico europeo ottenuto dal monopolio di quella tecnologia. La Cina desidera quella macchina da anni, e forse attraverso furti sistematici ed espedienti è riuscita a ottenerla, sfruttando proprio le regole del libero mercato e della trasparenza europea. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

