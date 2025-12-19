Il progetto Il club apre a Gedda l’Academy rossonera | Mercato strategico

Il Milan rafforza la sua presenza internazionale con l'apertura della nuova Academy rossonera a Gedda, un passo strategico nel cuore del Medio Oriente. Un progetto che sottolinea l'impegno del club nel consolidare la propria crescita e influenza in un mercato chiave, rafforzando i legami con la regione e puntando a sviluppare giovani talenti locali. Un segnale di ambizione e visione futura per il club rossonero.

© Sport.quotidiano.net - Il progetto. Il club apre a Gedda l’Academy rossonera: "Mercato strategico» Una nuova Academy rossonera in Arabia Saudita per ribadire la volontà e l’impegno del club di potenziare e accrescere la presenza in un mercato strategico come quello del Medio Oriente, territorio sempre più punto di riferimento per il Milan. Questo il senso di un progetto ad ampio respiro della società di RedBird, che ieri ha annunciato l’apertura di una Academy a Gedda, a partire da gennaio. Un investimento a lungo termine che darà vita a un modello di formazione unico, nel pieno rispetto della visione e dell’approccio del Metodo Milan: generare valore sportivo, educativo e sociale. Tutto in pieno allineamento con la Saudi Vision 2030, guidata dal Ministero dello Sport e dal Ministero degli Investimenti, che mira a favorire lo sviluppo del settore sportivo nel Paese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net Leggi anche: Il Milan rafforza i rapporti con il Medio Oriente: ecco la nuova Academy rossonera Leggi anche: Mercato Juve, Vlahovic è stato contattato da quel club per la prossima stagione! C’è già il progetto… Le ultimissime notizie Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Il Milan a gennaio apre un'Academy a Gedda: l'Arabia centrale per i piani rossoneri. Il progetto. Il club apre a Gedda l’Academy rossonera: "Mercato strategico» - Una nuova Academy rossonera in Arabia Saudita per ribadire la volontà e l’impegno del club di potenziare e accrescere ... msn.com

Milan, primo passo in Arabia Saudita: nasce Academy a Gedda - Il Milan e SportPlex sono lieti di annunciare l'apertura di una nuova Milan Academy in Arabia Saudita, a Gedda (Jeddah), primo passo concreto ... sportmediaset.mediaset.it

Il Milan a gennaio apre un'Academy a Gedda: l'Arabia centrale per i piani rossoneri - L'operazione è portata avanti insieme a SportPlex ed è il primo passo concreto della presenza del club in un mercato strategico come quello arabo ... msn.com

