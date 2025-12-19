Il problema è che l’italiano medio somiglia a Fabrizio Corona

L’italiano medio sembra aver preso esempio da Fabrizio Corona, con comportamenti e atteggiamenti che spesso sfiorano l’eccesso. La recente vicenda che coinvolge Alfonso Signorini e alcuni concorrenti del Grande Fratello non è gossip, ma una riflessione sulla cultura del protagonismo e delle provocazioni che permeano il nostro tempo.

La vicenda che coinvolge Alfonso Signorini e alcuni concorrenti delle edizioni del Grande Fratello di cui è stato conduttore e autore non è gossip. È, semmai dovesse rivelarsi vera, una storia che racconta continui abusi di potere. Nulla di nuovo, direbbe qualcuno, ma la reiterazione di un comportamento non lo rende meno deprecabile moralmente, eticamente e, in ultimo, professionalmente. E poi, dall'altra parte, c'è Fabrizio Corona, un pluripregiudicato che sa come solleticare la pancia dell'utente medio, che tutto sommato gli perdona tutto perché « almeno lui ci mette la faccia ». Fabrizio Corona e la reazione della gente al suo modo di agire.

