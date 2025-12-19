Il problema della Sardegna non è Alessandra Todde ma sistemico Presto non voterà più nessuno

Il problema della Sardegna non è Alessandra Todde, ma un sistema che fatica a cambiare. Con appena 20 mesi di legislatura su 60, il tempo stringe, e l’ultimo anno sarà dominato dalla campagna elettorale. Senza azioni concrete e durature, le promesse rischiano di restare solo parole, lasciando la regione in una fase di incertezza e stallo.

Una l egislatura regionale consta di 60 mesi. Quella sarda è cominciata 20 mesi fa. Tenendo presente che l'ultimo anno è di campagna elettorale, e che i cambiamenti importanti hanno bisogno di tempo per essere realizzati, altrimenti rimangono sulla carta, la situazione è grigia. Sempre più elettori disertano le urne. La Sardegna vive un inverno demografico tra i piu? gravi d'Europa, con cause multifattoriali che agiscono sul breve, medio e lungo periodo. Lo Statuto sardo, a seguito della riforma del Titolo V, sostanzialmente non esiste, ed alla riforma del Titolo V si è aggiunto il processo di attuazione dell' autonomia differenziata (art.

