Il principe William Kate Middleton e i tre figli Sun un prato fiorito nella cartolina di Natale 2025 | una foto che rende omaggio alla natura

La famiglia reale britannica si presenta in una splendida cartolina di Natale 2025, immersa in un prato fiorito. Un’immagine che celebra la bellezza della natura e il legame profondo con la terra, riflettendo l’amore della principessa per l’ambiente. Un momento di serenità e gioia che trasmette calore e tradizione, un omaggio alla stagione più magica dell’anno.

Anche per i reali d’Inghilterra è arrivato quel momento dell’anno in cui ci si mette in posa per le foto di rito, e quest’anno il principe William, Kate Middleton e i tre figli hanno voluto condividere con il mondo una cartolina di Natale che rende omaggio alla natura, tanto cara alla principessa. Kate,William e i tre figli in posa in un prato per la cartolina di Natale. Nessun paesaggio innevato né atmosfera natalizia. La Christamas card dei futuri sovrani è una foto scattata nell’aprile del 2025 da Josh Shinner, fotografo ufficiale di corte, e ritrae Kate, William e i tre figli George, 12 anni, Charlotte, 10, e Louis, 7, seduti vicini in un campo fiorito con grandi sorrisi sul viso. 🔗 Leggi su Amica.it

