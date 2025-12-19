Il presepe dell’artista Fantini con i volontari di Telemaco

Scopri il suggestivo presepe dell’artista Fantini, allestito in piazza della Libertà a Gatteo Mare. Un’opera che unisce arte e tradizione, realizzata con passione dai volontari di Telemaco e dall’associazione Uniti per Gatteo, insieme al centro ricreativo Auser Giulio Cesare. Fino al 18 gennaio, un’occasione speciale per immergersi nello spirito natalizio e ammirare questa meraviglia nel cuore del paese.

A Gatteo Mare in piazza della Libertà fino al 18 gennaio si può visitare il presepe realizzato dall’artista Fantini organizzato dall’associazione Uniti per Gatteo, dal centro ricreativo Auser Giulio Cesare di Gatteo Mare. Telemaco Odv da qualche anno si occupa del presidio e al suo interno è presente con i propri volontari con uno stand tutto natalizio al fine di sostenere i progetti ludico ricreativi rivolti a persone con disabilità. Gli appuntamenti speciali di Telemaco Odv: sabato 20 e 27 dicembre il 3 ed il 10 gennaio dalle 16.30 nutella party, truccambimbi a cura di Silvia Bersani, zucchero filato e sabato 20 l’appuntamento è con la compagnia teatrale "Tana liberi tutti" con i ragazzi con disabilità che racconteranno a tutti i bambini delle storie legate al Natale e al presepe, per augurare a tutti i presenti un Buon Natale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

