Il premio Liguri nel mondo al direttore d' orchestra genovese Lorenzo Tazzieri

Si è svolta venerdì pomeriggio, nella Sala Multimediale “Cristoforo Colombo” della Regione Liguria, la cerimonia di consegna del Premio LericiPea “Liguri nel Mondo” 2025 al Maestro Lorenzo Tazzieri, direttore d’orchestra genovese di rilievo internazionale. Il riconoscimento è stato consegnato. 🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

