Il Pontedera a Livorno. Un derby che vale doppio.

Il Pontedera si prepara a sfidare il Livorno in un derby che ha un peso speciale. Dopo la delusione di domenica contro la Sambenedettese, ogni punto diventa fondamentale per risalire la classifica e rafforzare la propria posizione. Una sfida intensa, carica di emozioni, dove la voglia di vittoria spinge entrambe le squadre a dare il massimo.

A Livorno per conquistare quei tre punti che non sono stati ottenuti domenica contro la Sambenedettese. A questo mira domani il Pontedera, che però dovrà fare qualcosina di meglio a livello di prestazione rispetto a quanto visto contro i marchigiani. I numeri di quella gara dicono infatti che sostanzialmente il pareggio (1-1) è un risultato giusto. Le differenze tra le due squadre sui dati specifici sono infatti minime e vanno a favore dell’una e dell’altra. Ad esempio, per la fase offensiva il Pontedera ha tirato due volte più degli avversari, 12 conclusioni contro 10, centrando la porta sempre due volte di più, 4 contro 2 (Vannucchi ha effettuato una sola parata, il portiere rivale Cultraro tre) ed ha prevalso negli assist, 9 contro 7, e nelle palle laterali, 22 contro 15. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

