Il pittore del Re mostra su Luigi Norfini nell’Italia del Risorgimento

Scopri l’affascinante mondo di Luigi Norfini, il pittore del Re, attraverso una mostra imperdibile. Esposta nelle suggestive cornici dei Musei Nazionali di Lucca e del Museo Palazzo Galeotti di Pescia, l’esposizione rivela il talento e la storia di un artista che ha lasciato il segno nell’Italia del Risorgimento, offrendo un viaggio tra arte, storia e prestigio.

I Musei Nazionali di Lucca, nella Casermetta di Villa Guinigi e nelle sale di Palazzo Mansi, e il Museo Palazzo Galeotti di Pescia ospitano "Il pittore del Re. Luigi Norfini nell'Italia del Risorgimento", la prima grande mostra monografica dedicata a Luigi Norfini (Pescia 1825 – Lucca 1909), in occasione del bicentenario della nascita.

