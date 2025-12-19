Il Piccolo Principe

Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza unica con “Il Piccolo Principe” all’EcoTeatro di Milano. Durante le festività natalizie, l’opera diventa danza, portando in scena la magia e la poesia del classico in una veste innovativa e coinvolgente. Sabato 27 e domenica 28 dicembre 2025, lasciati trasportare dalla potenza evocativa di questa interpretazione visionaria. Un appuntamento imperdibile per grandi e piccoli.

diventa danza all'EcoTeatro di Milano.Approda all' Ecoteatro di.

"IL PICCOLO PRINCIPE " – Compagnia di Danza MIXIT - Approda all' Ecoteatro di Milano in occasione delle feste di Natale la nuova produzione della Compagnia di Danza MIXIT: Il Piccolo Principe, liberamente ispirata al celebre romanzo "Il Piccolo ...

"L'errare umano", Cora Impresa Sociale si presenta a Empoli: "Non siamo cambiati, siamo evoluti" - A scuola vale ed è lecito essere in difficoltà. gonews.it

Due pomeriggi a cura della sezione "Il piccolo Principe" - facebook.com facebook

