Il piano strategico per il rilancio del Bullicame | Un masterplan che racchiude gli obiettivi da raggiungere

Il piano strategico per il rilancio del Bullicame rappresenta un masterplan ambizioso, volto a valorizzare il patrimonio storico, paesaggistico e termale di questa storica località. Con obiettivi chiari e strategie mirate, si mira a preservare l’identità unica del sito, creando opportunità di sviluppo sostenibile e attrattività futura per il territorio e i visitatori. Un percorso di crescita che unisce tradizione e innovazione per riscoprire il valore del Bullicame.

