Il Piano Mattei ci fa onore in Africa | l’Italia finanzia un super impianto fotovoltaico in Egitto con 110 milioni dalla CdP

Sostenere la transizione energetica dell’Egitto (nazione focus del Piano Mattei), favorire la decarbonizzazione e promuovere la diversificazione delle fonti. Sono gli obiettivi del finanziamento da 110 milioni di euro messo a disposizione da Cassa Depositi e Prestiti per Abydos For Renewable Energy Company Sae, società attiva nel settore delle energie rinnovabili e indirettamente controllata da Amea Power Ltd e Kyuden International Corporation. L’operazione rappresenta la prima iniziativa nell’ambito del Plafond Africa, nuovo strumento promosso dal Governo italiano nella cornice del Piano Mattei, c he consente a Cdp di impegnare fino a 500 milioni di euro a favore di imprese stabilmente operative nel continente africano beneficiando di una garanzia dello Stato pari all’80%. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

