Il piano Amtab per le feste natalizie | estesi gli orari dei Park & Ride servizi speciali per le vigilie

Durante le festività natalizie, Amtab potenzia i servizi di trasporto pubblico per rendere più agevoli gli spostamenti in città. Sono stati estesi gli orari dei Park & Ride e attivati servizi speciali nelle vigilie, favorendo una mobilità più sostenibile e meno congestionata. Un impegno condiviso con l’amministrazione comunale per garantire comfort, sicurezza e praticità a residenti e visitatori durante le celebrazioni.

Potenziato il servizio di Park & Ride nel periodo natalizio. L'Amtab, in accordo con l'amministrazione comunale, ha previsto l'estensione degli orari per le corse delle navette, in modo da incentivare il trasporto pubblico e decongestionare il traffico cittadino. I nuovi orari saranno validi da. 🔗 Leggi su Baritoday.it

