Il pesce per il cenone di Natale? Lo rubavano dal catering degli aerei

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le festività natalizie, un episodio insolito ha attirato l'attenzione: il pesce destinato al cenone di Natale veniva sottratto dal catering degli aerei in partenza da Fiumicino. Un furto che ha suscitato stupore e sconcerto, mettendo in discussione la sicurezza e la gestione delle forniture per le compagnie aeree. Un episodio che ha fatto parlare di sé, evidenziando le sfide della logistica durante le festività.

il pesce per il cenone di natale lo rubavano dal catering degli aerei

© Iltempo.it - Il pesce per il cenone di Natale? Lo rubavano dal catering degli aerei

Il pesce per il cenone di Natale? Lo rubavano dal catering per i passeggeri in partenza da Fiumicino. I carabinieri dell'Aliquota Operativa della Compagnia Aeroporti di Roma, coordinati dalla Procura di Civitavecchia, hanno arrestato quattro persone per un furto aggravato di derrate alimentari ai danni di una prestigiosa società operante nel settore del confezionamento e del rifornimento dei pasti a bordo degli aerei, attiva anche per compagnie di navigazione di primissimo livello nel panorama mondiale. Gli operai coinvolti, alcuni dei quali impiegati presso i magazzini della stessa società e altri esterni, avrebbero rubato prodotti ittici di pregio e di elevatissimo valore commerciale, per 30 mila euro, rinvenuti sia a bordo di un veicolo utilizzato per il trasporto sia all'interno di un'abitazione privata a Fiumicino. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Leggi anche: Al «Relais San Vigilio» sapori speciali per il pranzo di Natale e il cenone di fine anno

Leggi anche: Natale in condivisione: messa e cenone per gli studenti universitari con il vescovo Corazza

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

pesce cenone natale rubavanoIl pesce per il cenone di Natale? Lo rubavano dal catering degli aerei - Lo rubavano dal catering per i passeggeri in partenza da Fiumicino. iltempo.it

pesce cenone natale rubavanoNatale, pesce più caro a tavola, la spesa cresce del 20% rispetto allo scorso anno - La spesa complessiva per i piatti di pesce per le tavole di Natale crescerà del 20% rispetto allo scorso anno, raggiungendo i 792 milioni di euro. ansa.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.