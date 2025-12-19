. Uno sguardo sincero su una giovane determinata che esplora passioni, sogni e possibilità future con curiosità e autenticità. Francesca Storniolo ha 16 anni e vive a Chivasso, in Piemonte. Alta 165 cm, occhi castano chiaro e capelli castano scuro, parla italiano, inglese e francese. Solare, curiosa e determinata, Francesca ha le idee chiare: sogna un futuro nel mondo dello spettacolo, partendo dalla moda e dalla danza, le sue più grandi passioni. Francesca, so che hai ambizioni nel mondo dello spettacolo. Quale percorso ti piacerebbe intraprendere?. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

© Bollicinevip.com - Il percorso di Francesca Storniolo tra moda e spettacolo

Leggi anche: "Art and fashion”, moda arte e spettacolo in una serata di spettacolo

Leggi anche: Da Saronno a The Voice Senior: il percorso di Francesca Visentin

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Mi chiamo Francesca Stocco e accompagno le persone in percorsi di consapevolezza, benessere e trasformazione interiore. Il mio percorso nasce da una profonda esperienza personale e da una solida formazione. Ho lavorato 16 anni in azienda, arriv - facebook.com facebook