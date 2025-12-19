Il Pd festeggia per il regalo di Natale di Salvini sulle pensioni Schlein | Giorgetti sfiduciato
L’uomo dell’anno del Pd? Ma è ovvio: Matteo Salvini. Supportato dal fedele Claudio Durigon, alfiere della battaglia per le pensioni in casa Lega, e dal senatore bumbum Claudio Borg. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Il Pd festeggia per il “regalo di Natale” di Salvini sulle pensioni. Schlein: “Giorgetti sfiduciato” - La segretaria e il capogruppo dem Francesco Boccia fanno una conferenza stampa per festeggiare il passo indietro leghista. ilfoglio.it
In arrivo un altro miliardo e mezzo per il Ponte sullo stretto, il Pd: “Salvini si è fatto il regalo di Natale” - Nel fascicolo delle proposte di modifica alla manovra dei gruppi, riformulate dal governo per l’approvazione, raccontano le agenzie, risulta infatti ... blitzquotidiano.it
