Il parco acquatico in provincia di Novara che ha ospitato Alessia Marcuzzi e un reality show

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scopri il parco acquatico di Ondaland a Vicolungo, protagonista di un emozionante evento televisivo. Per quattro settimane, il parco ha ospitato il reality

Immagine generica

Su Amazon Prime a partire dalla fine di gennaio. Per quattro settimane il parco acquatico di Ondaland di Vicolungo è stato teatro del programma "Red carpet, vip al tappeto" che andrà in onda dal 23 gennaio.Condotto da Alessia Marcuzzi e commentato da Marco Santin-Giorgio della Gialappa's, il. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Leggi anche: The Traitors Italia, il reality show di Prime Video con Alessia Marcuzzi

Leggi anche: The Traitors, il trailer del nuovo reality show Prime Video con Alessia Marcuzzi

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.