Il paradosso del carbone record di consumo mondiale nel 2025 ma il prezzo resta stabile
Nel 2025 il consumo mondiale di carbone raggiunge un record storico, nonostante gli sforzi globali per ridurre le emissioni. Un paradosso energetico che riflette le complessità e le sfide di un mondo in transizione verso fonti più sostenibili, mentre il prezzo rimane stabile nonostante l'aumento della domanda. Un anno che mette in luce le tensioni tra obiettivi ambientali e le dinamiche di mercato.
Roma, 18 dicembre 2025 – Il 2025 sembra segnare un paradosso energetico: mentre governi e industrie rinnovano gli impegni per ridurre le emissioni, il consumo globale di carbone raggiunge il livello più alto mai registrato. Secondo l’Agenzia internazionale dell’energia, la domanda toccherà quest’anno 8.850 milioni di tonnellate, lo 0,5% in più rispetto al 2024. Un dato che tiene in piedi, ancora una volta, il ruolo centrale del carbone nel mix energetico mondiale. Keisuke Sandamori, direttore dei mercati energetici dell’Aie, parla di “ultimo colpo di coda” prima di un calo atteso entro il 2030, quando l’espansione delle rinnovabili dovrebbe finalmente invertire la curva. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
