Il Paradiso delle Signore anticipazioni dal 22 al 23 dicembre 2025 | Adelaide cerca di sabotare la Vigilia di Natale di Rosa e Marcello

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore dal 22 al 23 dicembre 2025 svelano una settimana speciale, tra festeggiamenti e tensioni. Adelaide trama nell’ombra per mettere i bastoni tra le ruote a Rosa e Marcello durante la Vigilia di Natale, mentre gli intrighi si intrecciano con i momenti di festa. Una corsa contro il tempo che promette colpi di scena e emozioni intense nel cuore della settimana più magica dell’anno.

Settimana più corta in compagnia de Il Paradiso delle Signore, ma non mancheranno comunque gli intrighi. Nonostante l’arrivo del Natale, Adelaide di Sant’Erasmo cerca di sabotare la prima vigilia dell’ex Marcello Barbieri con la nuova fidanzata Rosa Camilli. La contessa fa di tutto per trattenere l’uomo nello chalet di famiglia di St. Moritz. affinché non possa raggiungere la sua nuova fiamma. Maggiori info su quello che accadrà nelle anticipazioni che seguono. La prossima settimana, la soap è in onda soltanto lunedì 22 e martedì 23 dicembre alle 16:10 su Rai1 e in streaming in diretta e on demand su RaiPlay. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 22 al 23 dicembre 2025: Adelaide cerca di sabotare la Vigilia di Natale di Rosa e Marcello Leggi anche: Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 22 e 23 dicembre: Marcello rischia di saltare la Vigilia con Rosa Leggi anche: Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni dal 3 al 7 novembre 2025: Adelaide si vendica di Marcello e Rosa! Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Il Paradiso delle Signore, la trappola di Adelaide: Marcello ci casca ed è in grande pericolo; Il Paradiso delle signore, le anticipazioni: un papà in emergenza; Il Paradiso delle Signore 10: Marcello in pericolo. Tutte le anticipazioni; Il Paradiso delle Signore non va in onda a Natale, 24, 25 e 26 dicembre. Cosa va al suo posto e quando torna in tv. Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 22 e 23 dicembre: Marcello rischia di saltare la Vigilia con Rosa - Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai1 lunedì 22 dicembre e martedì 23 alle 16 ... fanpage.it

Oggi, 19 dicembre 2025, Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole tornano in tv con nuove puntate cariche di tensione e colpi di scen

