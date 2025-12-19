Il Paradiso delle signore 10 si ferma per Natale | ecco quando tornerà su Rai 1
Il Paradiso delle Signore 10 si prende una pausa natalizia più lunga del solito, regalando ai fan un momento di attesa prima della ripresa delle avventure nella Milano del boom economico. La serie daily, amata da molti, si ferma per le festività natalizie, lasciando spazio all’attesa e alla curiosità su quello che ci riserverà il ritorno. Ecco quando la soap tornerà su Rai 1.
La serie daily ambientata nella Milano del boom economico si concede una sosta più lunga del solito per le festività. Quando ripartono le nuove puntate della soap di Rai 1? Il conto alla rovescia per il Natale porta con sé qualche inevitabile cambio di palinsesto e, come da tradizione, anche Il Paradiso delle Signore si prepara a salutare il pubblico per qualche giorno. La soap del pomeriggio di Rai 1, appuntamento fisso per milioni di spettatori, quest'anno allunga leggermente la pausa natalizia, complice il calendario che colloca le feste proprio in mezzo alla settimana. Vediamo in quali giorni non andrà in onda e quando tornerà con i nuovi episodi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
il paradiso delle signore 10 anticipazioni dal 8 al 12 dicembre 2025
IL PARADISO DELLE SIGNORE - ANTICIPAZIONI DELL'EPISODIO CHE ANDRÀ IN ONDA VENERDÌ 19 DICEMBRE 2025 SU RAI UNO - facebook.com facebook
