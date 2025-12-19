Il nuovo arcivescovo di New York è il perfetto esempio del modello Prevost

Mons. Ronald Hicks, 58 anni, è il nuovo arcivescovo di New York, incarnando il modello Prevost Roma. Dopo l'addio di Card. Dolan, Leone XIV ha scelto una guida rappresentativa di una linea di continuità e rinnovamento. La sua nomina segna un passo importante nel panorama ecclesiastico, riflettendo un equilibrio tra tradizione e modernità. Un cambiamento che promette di influenzare profondamente la diocesi e la comunità religiosa.

© Ilfoglio.it - Il nuovo arcivescovo di New York è il perfetto esempio del modello Prevost Roma. Mons. Ronald Hicks, cinquantott'anni, è il nuovo arcivescovo di New York. Leone XIV ha congedato il cardinale Timothy Dolan dopo dieci mesi di proroga, neanche i due.

