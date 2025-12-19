Il ‘Notturno’ il ‘Poverino’ | arresti all’alba sgominata la gang degli spacciatori

Nella quiete dell’alba, le forze dell’ordine hanno sferrato un duro colpo alla criminalità a Arezzo, smantellando una pericolosa gang di spacciatori. Cinque arresti e tre divieti di dimora testimoniano l’efficacia dell’operazione, che mira a ristabilire la sicurezza e la legalità nel territorio. Un intervento tempestivo e deciso, simbolo di una lotta senza quartiere contro il narcotraffico.

© Lanazione.it - Il ‘Notturno’, il ‘Poverino’: arresti all’alba, sgominata la gang degli spacciatori Arezzo, 19 dicembre 2025 – Blitz all’ alba contro lo spaccio di sostanze stupefacenti: cinque persone sono state arrestate e tre colpite dal divieto di dimora nel comune di Arezzo. L’operazione ha permesso di sgominare una banda dedita al traffico di droga attiva tra la provincia di Arezzo e il Nord Italia, con collegamenti fino a Padova e Sondrio. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, al gruppo vengono contestati oltre 2.000 episodi di spaccio, confluiti in 78 capi di imputazione. L’inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Arezzo, è iniziata nel 2024. Le indagini sono state condotte dai carabinieri di Arezzo con il supporto dei colleghi dell’Arma del Nord Italia e la collaborazione del comando della polizia municipale del Comune di Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it Leggi anche: Sgominata banda di spacciatori a Niscemi, 4 arresti Leggi anche: Sgominata banda di spacciatori tra Avellino e Benevento: 7 arresti Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. CIMITERO SAN CATALDO, I LOCULI DIVENTANO RIFUGIO PER SENZATETTO Il cimitero monumentale di San Cataldo è diventato rifugio notturno per senzatetto che trovano riparo nei loculi vuoti. Volontari delle unità di strada cercano di garantire supporto, - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.