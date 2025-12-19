Il non detto dietro gli sberleffi contro Kallas e i Paesi baltici

Dietro gli scherzi e le polemiche contro Kallas e i Paesi baltici si nasconde una questione più profonda: la difficile scelta tra risorse immediate e rischi futuri. Le parole del primo ministro polacco evidenziano la tensione tra solidarietà europea e interessi nazionali, sottolineando come le decisioni attuali possano avere ripercussioni decisive sul futuro del continente.

© Linkiesta.it - Il non detto dietro gli sberleffi contro Kallas e i Paesi baltici La sintesi più chiara ed efficace è – non per caso – del primo ministro polacco, che ieri, arrivando alla riunione del Consiglio europeo, ha dichiarato: «Ora abbiamo una scelta semplice: o soldi oggi o sangue domani, e non parlo solo dell'Ucraina, parlo dell'Europa, e questa è una decisione che spetta a noi e solo a noi. Penso che tutti i leader europei debbano finalmente essere all'altezza di questa situazione». Vedremo nelle prossime ore se il suo auspicio si realizzerà, ma certo l'Italia, o per essere più precisi Giorgia Meloni, ha fin qui fatto del suo meglio per ostacolare le decisioni di cui Tusk sottolinea l'urgenza.

