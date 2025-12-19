Il nodo sicurezza | Servono regole più chiare e efficaci

Il tema della sicurezza urbana torna al centro del dibattito cittadino. Durante una recente riunione, il vicesindaco Enzo Tenti, insieme al comandante Sallemi e al vice Rota, ha evidenziato l’urgenza di adottare regole più chiare ed efficaci. La questione rimane critica, richiedendo interventi concreti per garantire maggiore tutela e tranquillità ai cittadini, rafforzando il senso di sicurezza in città.

Tiene banco il tema della sicurezza urbana. A fare il punto della situazione in città è stato il vicesindaco e assessore alla Sicurezza Enzo Tenti, con il comandante della polizia locale Angelo Sallemi e il vice Giuliano Rota. "In questi mesi – ha spiegato Tenti – ho letto molte considerazioni, spesso critiche, sul tema della sicurezza. Partendo dai dati oggettivi, il lavoro della polizia locale è aumentato in maniera significativa, nonostante le difficoltà strutturali e i limiti normativi". Il vicesindaco ha ricordato come le competenze in materia di sicurezza e ordine pubblico non siano definite a livello comunale, ma nazionale: "Come amministrazione investiamo in persone, tempo e tecnologia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

