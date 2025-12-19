Il Natale triste della Ferrari di Vasseur a Maranello si sono persino dimenticati di fare il brindisi

Il Natale della Ferrari è diventato triste come le ultime annate della rossa. Ai tempi di Enzo Ferrari, racconta Pino Allievi in un articolo per Formula Passion, era un vero spettacolo la conferenza stampa di fine anno. Contraddistinta dai duelli verbali con i giornalisti, le battute, lo zampone accompagnato dal lambrusco. Montezemolo ha replicato a modo suo. Marchionne è stato analitico e generoso di anticipazioni, con tocchi di vicende personali che nei momenti di festa si ascoltano con piacere. Il Natale triste di Vasseur e della Ferrari. Il Natale dell’era Vasseur, celebrato ieri l’altro, ha assunto invece la forma di un verbale asettico della stagione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Natale triste della Ferrari di Vasseur, a Maranello si sono persino dimenticati di fare il brindisi Leggi anche: Ferrari, Vasseur in bilico. Chris Horner verso Maranello? Il retroscena della trattativa in F1 Leggi anche: F1, Horner verso la Ferrari? Si moltiplicano le voci sull’arrivo a Maranello al posto di Vasseur Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Vanzini a Maranello, che regalo e Vasseur annuncia: "Ferrari 2026 svelata il 23 gennaio", Hamilton si allena già - Vasseur fissa la data di presentazione della nuova Ferrari 2026 alla presenza tra gli altri di Carlo Vanzini mentre Leclerc visitava la fabbrica ed Hamilton si allena già a New York ... sport.virgilio.it

Il Natale asettico dell’era Vasseur - Il noto giornalista ha commentato il pranzo di Natale in casa Ferrari, criticando l'atmosfera creata dal padrone di casa Fred Vasseur ... formulapassion.it

Ferrari F1 2026, quando sarà presentata. Vasseur su Hamilton: «Con lui ho sbagliato alcune cose». E Adami è in dubbio - Il team principal su un cambio di ingegnere di Lewis: «Valutiamo ogni opzione» ... msn.com

Il Natale porta tristezza Scopri cosa ne dice la psicologa - facebook.com facebook

#Caccia, #LuanaZANELLA: triste Natale per lupi, orsi e fauna selvatica, bilancio amaro di una legislatura devastante #AVS #EuropaVerde x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.