La Corte d’Appello dell’Aquila ha respinto il reclamo dei genitori anglo-australiani. I tre figli minori resteranno in casa famiglia a Vasto anche durante le festività. Nessun Natale assieme per la famiglia nel bosco. La Corte d’Appello dell’Aquila ha rigettato il reclamo dei legali contro l’ordinanza del Tribunale per i Minorenni che aveva sospeso la responsabilità genitoriale a Nathan e Catherine e disposto il collocamento dei loro tre figli minori in una casa famiglia a Vasto. (ANSA FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com

Il Natale lontano dal loro bosco, cosa c'è dietro la decisione dei giudici di separare la famiglia di Palmoli. Il vicepremier Salvini: "Vergogna"

