Il Natale illumina Cascina | 115 attività rendono magico il centro storico

Il Natale a Cascina si fa magico con 115 attività che trasformano il centro storico in un incanto di luci e atmosfere festive. Corso Matteotti e la Tosco-Romagnola si vestono di installazioni eleganti e suggestive, creando un percorso incantato per cittadini e visitatori. Un’occasione unica per vivere la città in un’atmosfera calda e piena di meraviglia, tra tradizione e innovazione natalizia.

