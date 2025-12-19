Il Natale illumina Cascina | 115 attività rendono magico il centro storico

Il Natale a Cascina si fa magico con 115 attività che trasformano il centro storico in un incanto di luci e atmosfere festive. Corso Matteotti e la Tosco-Romagnola si vestono di installazioni eleganti e suggestive, creando un percorso incantato per cittadini e visitatori. Un’occasione unica per vivere la città in un’atmosfera calda e piena di meraviglia, tra tradizione e innovazione natalizia.

Quest’anno le luci di Cascina si presentano in tutta la loro bellezza: un allestimento pensato per valorizzare Corso Matteotti e la Tosco-Romagnola, percorsi principali del centro storico, illuminati da installazioni eleganti e suggestive che accompagnano cittadini e visitatori lungo le vie del. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

