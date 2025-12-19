Il Natale di Mariah Carey è all’insegna dei marchi di moda

È di nuovo quel periodo dell’anno in cui Mariah Carey torna a far parlare di sé, e non solo per la sua immortale All I Want for Christmas Is You. La regina del Natale è stata avvistata ad Aspen, sua destinazione prediletta per le festività, intenta a fare shopping tra le boutique più esclusive della località sciistica del Colorado. E come sempre, il suo stile non è passato inosservato. Aspen, il regno invernale di Mariah. Shopping nei negozi di lusso Ogni anno, puntuale come il suo successo natalizio, Mariah Carey sceglie Aspen come buen retiro per le vacanze di fine anno. La cantante possiede una proprietà nella lussuosa località sciistica, che nel tempo è diventata il suo rifugio invernale preferito. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it

