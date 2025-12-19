Il Natale del Ministero parla siciliano | le ceramiche del Liceo artistico di Caltagirone a Roma

Il Natale del Ministero dell’Istruzione e del Merito si accende con un tocco siciliano. Le ceramiche realizzate dagli studenti del Liceo artistico “Secusio” di Caltagirone portano a Roma un’onda di creatività e tradizione, celebrando il talento giovanile e il patrimonio culturale della Sicilia in un’atmosfera di festa e orgoglio nazionale.

È la creatività degli studenti del Liceo artistico "Secusio" di Caltagirone a firmare il Natale del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Unica scuola italiana selezionata per l'iniziativa, l'istituto siciliano espone ben 13 opere in ceramica lungo la scalinata d'onore del MIM a Roma, trasformata per l'occasione in una suggestiva galleria dedicata alla tradizione iconografica della Natività.

