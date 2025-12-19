Il Natale anima il centro storico | Babbo Natale arriva in Ape 50
Il centro storico di Pisa si trasforma in un incanto natalizio, portando magia e allegria tra le vie della città. Il 18 dicembre 2025, Babbo Natale farà il suo ingresso in Ape 50, regalando un pomeriggio speciale di festa e convivialità per grandi e piccini. Un’occasione imperdibile per immergersi nello spirito natalizio e condividere momenti di gioia insieme.
Pisa, 18 dicembre 2025 – Pisa si prepara a vivere un pomeriggio all’insegna della magia del Natale e della convivialità. Venerdì 19 dicembre, dalle ore 17 alle ore 19, Largo Ciro Menotti diventerà il cuore pulsante di un evento speciale dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie, promosso con l’obiettivo di valorizzare il centro storico e sostenere il commercio di vicinato. L’iniziativa promossa da Confesercenti Pisa con il Patrocinio del Comune di Pisa in collaborazione con Ape Club d’Italia e Ape Club d’Italia sezione Pisa. Protagonista dell’iniziativa sarà Babbo Natale, che farà il suo arrivo in modo originale e suggestivo a bordo di una Ape 50 completamente addobbata a tema natalizio, pronta a percorrere le vie del centro storico per portare sorrisi, stupore e atmosfera festosa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Il Natale anima il centro storico di Pisa: Babbo Natale arriva in Ape 50 in Largo Ciro Menotti
Il Natale anima il centro storico di Pisa: Babbo Natale arriva in Ape 50 per incontrare i bambini e sostenere il commercio di borgo Pisa si prepara a
