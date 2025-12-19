Il Napoli vuole il bomber | pronti 44 milioni

Il Napoli sta pensando già al futuro dell’attacco, e il presidente Aurelio De Laurentiis non vuole farsi trovare impreparato. Secondo le ultime voci di mercato, il club avrebbe già individuato quello che potrebbe diventare il bomber del Napoli dei prossimi anni, facendo muovere i dirigenti per assicurarsi il suo acquisto anticipando l’estate Il Napoli è . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it Leggi anche: Gazzetta dello Sport: “Napoli, pronti 44 milioni” Leggi anche: Jacomuzzi sul Napoli: “Conte vuole giocatori pronti e non da formare, vuole vincere subito!” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Il Napoli vuole il bomber: pronti 44 milioni - Il Napoli sta pensando già al futuro dell’attacco, e il presidente Aurelio De Laurentiis non vuole farsi trovare impreparato. dailynews24.it

Emergenza "stile" Napoli. E Allegri vuole 2 bomber e un difensore - Ieri mattina il Milan ha rispedito al mittente l'attaccante nigeriano e riaperto il casting per la punta. ilgiornale.it

Napoli-Eintracht, Manna: «Nuovo centrocampista? Stiamo facendo delle valutazioni, ci faremo trovare pronti» - Il ds del Napoli Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida di Champions League tra Napoli ed Eintracht, queste le sue parole: «Ci vuole pazienza e ambientamento per le ... ilmattino.it

Bisseck: “Napoli favorito, ma l’Inter è in testa e vuole lo Scudetto” La corsa Scudetto resta apertissima e le certezze, al momento, sono poche. A fare il punto è Yann Bisseck, difensore dell’Inter, intervenuto ai microfoni di Sport1. “Probabilmente la risposta cam - facebook.com facebook

Antonio Conte vuole testare il livello raggiunto dal suo Napoli Il tecnico azzurro ha svelato le condizioni di Lobotka, soffermandosi poi sul calore ricevuto dai tifosi locali e sulla speranza di allungare il soggiorno saudita #SSCNapoli #Supercoppa #Cont x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.