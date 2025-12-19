Il Napoli vuole il bomber | pronti 44 milioni

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli sta pensando già al futuro dell’attacco, e il presidente Aurelio De Laurentiis non vuole farsi trovare impreparato. Secondo le ultime voci di mercato, il club avrebbe già individuato quello che potrebbe diventare il bomber del Napoli dei prossimi anni, facendo muovere i dirigenti per assicurarsi il suo acquisto anticipando l’estate Il Napoli è . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.itImmagine generica

Leggi anche: Gazzetta dello Sport: “Napoli, pronti 44 milioni”

Leggi anche: Jacomuzzi sul Napoli: “Conte vuole giocatori pronti e non da formare, vuole vincere subito!”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

napoli vuole bomber prontiIl Napoli vuole il bomber: pronti 44 milioni - Il Napoli sta pensando già al futuro dell’attacco, e il presidente Aurelio De Laurentiis non vuole farsi trovare impreparato. dailynews24.it

Emergenza "stile" Napoli. E Allegri vuole 2 bomber e un difensore - Ieri mattina il Milan ha rispedito al mittente l'attaccante nigeriano e riaperto il casting per la punta. ilgiornale.it

Napoli-Eintracht, Manna: «Nuovo centrocampista? Stiamo facendo delle valutazioni, ci faremo trovare pronti» - Il ds del Napoli Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida di Champions League tra Napoli ed Eintracht, queste le sue parole: «Ci vuole pazienza e ambientamento per le ... ilmattino.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.