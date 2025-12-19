Il Napoli presenta i retro jumper 2025 2026 | la linea ispirata ad alcune iconiche maglie del passato

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Ssc Napoli presenta la nuova collezione di retro jumper 20252026, tre modelli che celebrano la storia e l’estetica senza tempo del club, reinterpretate in chiave contemporanea. Il progetto che nasce dall’incontro tra calcio e stile si ispira ad alcune delle maglie più iconiche della storia. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Look retrò, senza rinunce audio. Scopri la gamma Philips Century, ispirata ai grandi del passato

Leggi anche: Look retrò, senza rinunce audio. Scopri la gamma Philips Century, ispirata ai grandi del passato

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

SSCN - Il Napoli presenta la nuova collezione di retro jumper 2025/2026, ecco i dettagli; Sky - I numeri del Napoli di Conte: 0 turnover dal cambio modulo e la differenza casa/trasferta | FOTO; Supercoppa italiana, svelato il montepremi: ecco quanto incasserà il Napoli!; Quando torna De Bruyne? Dal Belgio giunge una splendida notizia per il Napoli.

napoli presenta retro jumperSSCN - Il Napoli presenta la nuova collezione di retro jumper 2025/2026, ecco tutti i dettagli - SSC Napoli presenta la nuova collezione di retro jumper 2025/2026, tre modelli che celebrano la storia e l’estetica senza tempo del club,reinterpretate in chiave contemporanea. msn.com

Napoli, presentata la nuova linea retro jumper 2025/2026 - SSC Napoli presenta la nuova collezione di retro jumper 2025/2026, tre modelli che celebrano la storia e l’estetica senza tempo del club,reinterpretate in chiave contemporanea. msn.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.