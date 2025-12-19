Il Napoli | Allegri ha pesantemente insultato Oriali impossibile che 33 telecamere non abbiano ripreso l’aggressione

Il Napoli denuncia un grave episodio durante la finale di Supercoppa, accusando Allegri di aver pesantemente insultato Oriali. La società partenopea sottolinea come, con 33 telecamere presenti, sia impossibile che l’aggressione non sia stata registrata. La vicenda ha scatenato un acceso dibattito e accresce le tensioni tra le due squadre, alimentando polemiche e discussioni nel mondo del calcio italiano.

© Ilnapolista.it - Il Napoli: «Allegri ha pesantemente insultato Oriali, impossibile che 33 telecamere non abbiano ripreso l'aggressione» Il Calcio Napoli attacca Massimiliano Allegri per quel che è accaduto ieri sera durante Napoli-Milan di Supercoppa. Ecco il comunicato del club: La SSC Napoli condanna con fermezza l'atteggiamento dell'allenatore del Milan, Massimiliano Allegri che, durante la semifinale di Supercoppa Italiana, alla presenza di decine di persone a bordocampo e in diretta televisiva, ha pesantemente insultato Gabriele Oriali con termini offensivi e reiterati. Auspichiamo che tale aggressione, totalmente fuori controllo, non passi inosservata, a maggior ragione perché, con 33 telecamere impegnate nella produzione dell'evento, è impossibile non riscontrare quanto avvenuto.

Il Napoli attacca Allegri, storie tese tra insulti e strette di mano negate. Il comunicato del club azzurro - Nota ufficiale del club azzurro contro l'allenatore del Milan Allegri, accusato di aver pesantemente offeso Oriali in Supercoppa, si chiede la squalifica ... sport.virgilio.it

Allegri nella bufera, Napoli all’attacco: “Totalmente fuori controllo”. Il caso scuote la Supercoppa - La semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan si è conclusa con il successo degli azzurri, ma anche con un clima particolarmente teso dentro e fuori dal campo. tuttosport.com

#ALLEGRI POST-MATCH: «Complimenti al #Napoli, vittoria meritata. Dobbiamo lavorare sulla difesa». ADDIO SUPERCOPPA: Il #Milan eliminato a Riad, ora testa solo alla corsa Champions/Scudetto. #NKUNKU: Il mister difende l'attaccante: «Qualit - facebook.com facebook

#Milan, #Allegri: "Il #Napoli ha vinto meritatamente. Questo ko è un'opportunità, ora testa al campionato" x.com

