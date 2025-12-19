Il MoonSwatch Cold Moon ha fatto innamorare anche Mark Wahlberg. L’attore statunitense ha recentemente condiviso un video con questo esclusivo orologio, noto per la sua rarità e il suo fascino unico. Un vero oggetto del desiderio, il Cold Moon richiede pazienza e fortuna per essere posseduto, tra attese inaspettate e un tocco di magia glaciale.

Mark Wahlberg è un uomo fortunato. Almeno in fatto di orologi. L'attore statunitense ha, infatti, appena pubblicato un video con il nuovo MoonSwatch Cold Moon che sappiamo essere uno degli orologi più “complicati” da trovare, anche perché non è più questione di mettersi in coda e aspettare il proprio turno, ma aspettare che dei fiocchi dei neve scendano dal cielo della Svizzera. E poi mettersi in coda. Dove lo abbia trovato non lo sappiamo, ma poco importa, deve essere stato attento a non farselo scappare. E ne va parecchio fiero. Nel breve reel che ha pubblicato sulla sua pagina di IG Mark indossa una T-shirt bianca con la manica corta, un paio di pantaloni neri con i tasconi, delle sneaker bianche e l'ultimissimo MoonSwatch, che mostra in bellavista, Sapete che ho lo Sky Moon, e adesso ho anche il Cold Moon, dice orgoglioso l'attore. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Il MoonSwatch Cold Moon ha conquistato anche Mark Wahlberg

