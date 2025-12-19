Il Montepulciano d’Abruzzo sulle reti Rai con Maria Grazia Cucinotta per il periodo natalizio

19 dic 2025

Durante tutto il periodo natalizio il Montepulciano d’Abruzzo sarà protagonista della nuova campagna tv promossa dalla regione Abruzzo sulle reti Rai. L’obiettivo è valorizzare uno dei simboli più autentici del territorio abruzzese grazie all’iniziativa promossa dalla regione, assessorato. 🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

