Il Montepulciano d’Abruzzo sulle reti Rai con Maria Grazia Cucinotta per il periodo natalizio
Durante tutto il periodo natalizio il Montepulciano d’Abruzzo sarà protagonista della nuova campagna tv promossa dalla regione Abruzzo sulle reti Rai. L’obiettivo è valorizzare uno dei simboli più autentici del territorio abruzzese grazie all’iniziativa promossa dalla regione, assessorato. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche: Intervista a maria grazia cucinotta su troisi, verità e passione in cucina
Leggi anche: Maria Grazia Cucinotta: “Trent’anni di matrimonio e ancora innamorati. Ho le rughe, ma mi piaccio di più”
La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.
Da oggi è on air il nuovo spot Citra. Sono onorato di raccontare un vino capace di essere ovunque, senza mai perdere la propria identità. Caroso – Montepulciano d’Abruzzo Riserva DOC – nasce da un’origine autentica e porta con sé un’eleganza naturale, la - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.