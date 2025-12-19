Il monito di Mattarella | Spesa per la difesa poco popolare ma ora necessaria

Parte dal richiamo alla pace il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, pronunciato durante la cerimonia degli auguri di fine anno con i rappresentanti delle istituzioni, delle forze politiche e della società civile al Quirinale. «Abbiamo il dovere di coltivare e consolidare ogni spiraglio che si apra rispetto ai conflitti in corso, in Ucraina come in Medio Oriente », ha affermato il capo dello Stato, richiamando l’obiettivo di una “pace permanente”, citando le parole di Franklin Delano Roosevelt: «Più che una fine della guerra vogliamo una fine dei principi di tutte le guerre». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

