Il monito di Mattarella | Spesa per la difesa poco popolare ma ora necessaria
Parte dal richiamo alla pace il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, pronunciato durante la cerimonia degli auguri di fine anno con i rappresentanti delle istituzioni, delle forze politiche e della società civile al Quirinale. «Abbiamo il dovere di coltivare e consolidare ogni spiraglio che si apra rispetto ai conflitti in corso, in Ucraina come in Medio Oriente », ha affermato il capo dello Stato, richiamando l’obiettivo di una “pace permanente”, citando le parole di Franklin Delano Roosevelt: «Più che una fine della guerra vogliamo una fine dei principi di tutte le guerre». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche: Mattarella: «Conti pubblici sotto prudente controllo governo. Spesa per la difesa impopolare, ma necessaria»
Leggi anche: Riarmo, da Mattarella assist a Meloni: “Poco popolare, ma ora è necessario”
Mattarella, il monito sull'arma nucleare e il messaggio a Putin.
Mattarella: «Conti pubblici sotto prudente controllo governo. Spesa per la difesa impopolare, ma necessaria» - «La spesa per dotarsi di efficaci strumenti che garantiscano la difesa collettiva è sempre stata comprensibilmente poco popolare. msn.com
Mattarella: “Solo l’Ue può garantire il futuro, necessario spendere per la sicurezza” - “La spesa per dotarsi di efficaci strumenti che garantiscano la difesa collettiva è sempre stata comprensibilmente poco popolare. msn.com
Mattarella: “4 novembre monito a non prendere strada guerra” - "Il 4 novembre rappresenta un monito per ricordare alle nuove generazioni di tutte le nazioni di non intraprendere la strada della violenza e della guerra". tg24.sky.it
Il monito di #Mattarella di fronte alla doppiezza del governo #Meloni (e delle opposizioni) #UCRAINA, BALUARDO QUIRINALE @ecisnetto con @francescobei La Repubblica, Paolo #Garimberti, Editorialista La Repubblica e Giuseppe Sarcina Corriere della x.com
13 Dicembre: altre foto di Epstein, il piano di Trump, asset russi, monito di Mattarella #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.