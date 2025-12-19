’Il mondo e la tenerezza Walter Rosenblum’ Esposizione di foto

'Il mondo e la tenerezza. Walter Rosenblum'. Esposizione di foto 'Il mondo e la tenerezza Walter Rosenblum', a cura di Roberto Mutti, sino al 19 febbraio, riunisce più di 110 fotografie vintage, scattate tra 1938 e 1980 da uno straordinario autore che ha documentato con sguardo empatico e intimo, anche attraverso le realtà più dure, l'esperienza degli immigrati in America, nella Lower East Side di New York, la Seconda Guerra Mondiale, i rifugiati della guerra civile spagnola in Francia, la vita quotidiana a East Harlem, Haiti, le generazioni del South Bronx. Riunite in uno spazio espositivo di dieci tappe (quanti sono i capitoli della monografia pubblicata da Silvana Editoriale), nel Centro Culturale di Milano, edificio di razionalismo innovativo, in Largo Corsia dei Servi, a pochi passi dal Duomo.

FOTOGRAFIA/ “Il mondo e la tenerezza” di Rosenblum, miseria e splendore dell’uomo che vive - Fino al 18 febbraio 2026 al Centro Culturale di Milano "Il mondo e la tenerezza", una mostra degli scatti di Walter Rosenblum (1919- ilsussidiario.net

