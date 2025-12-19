Il mondo all’ora di punta

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ora di punta svela un’Italia in movimento, tra traffico e cambiamenti sociali. Un Paese che, in modo silenzioso, attraversa trasformazioni profonde, tra flussi di persone e nuove realtà. È il momento di riflettere su ciò che ci racconta questa quotidianità frenetica, un’immagine di un’Italia che evolve, spesso in modo inaspettato, lasciando dietro di sé storie di emigrazione e cambiamenti culturali.

il mondo all8217ora di punta

© Ilfoglio.it - Il mondo all’ora di punta

Non so, potrei scrivere dell’eccesso. Della emigrazione italiana che da tempo supera l’immigrazione straniera. Degli eufemismi e dei disfemismi, approdano braccia fuggono cervelli. Del “ sovraffollamento carcerario ”, che supera se stesso, e che si specchia nell’ overtourism: il sovraffollamento turistico. Del nostro mondo all’ora di punta.  Delle consolazioni. Del ritorno britannico all’Erasmus. Canossa. La speranza è Canossa. Della Maddalena. E’ improbabile che Maria Maddalena fosse la Maria peccatrice pentita, prostituta, con la quale fu a lungo identificata. Felice equivoco, che le diede capelli fulvi e veste rossa, e ha acceso di rosso il nostro mondo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Leggi anche: L’intelligenza artificiale ora parla arabo (e punta a dominare il mondo)

Leggi anche: Varanasi, il nuovo film di Rajamouli punta a far conoscere il cinema indiano in tutto il mondo

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Quando mai hai visto il mondo reale colpire un moccioso viziato?

Video Quando mai hai visto il mondo reale colpire un moccioso viziato?

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.