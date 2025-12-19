Il mondo all’ora di punta

L’ora di punta svela un’Italia in movimento, tra traffico e cambiamenti sociali. Un Paese che, in modo silenzioso, attraversa trasformazioni profonde, tra flussi di persone e nuove realtà. È il momento di riflettere su ciò che ci racconta questa quotidianità frenetica, un’immagine di un’Italia che evolve, spesso in modo inaspettato, lasciando dietro di sé storie di emigrazione e cambiamenti culturali.

Non so, potrei scrivere dell'eccesso. Della emigrazione italiana che da tempo supera l'immigrazione straniera. Degli eufemismi e dei disfemismi, approdano braccia fuggono cervelli. Del " sovraffollamento carcerario ", che supera se stesso, e che si specchia nell' overtourism: il sovraffollamento turistico. Del nostro mondo all'ora di punta. Delle consolazioni. Del ritorno britannico all'Erasmus. Canossa. La speranza è Canossa. Della Maddalena. E' improbabile che Maria Maddalena fosse la Maria peccatrice pentita, prostituta, con la quale fu a lungo identificata. Felice equivoco, che le diede capelli fulvi e veste rossa, e ha acceso di rosso il nostro mondo.

