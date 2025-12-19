Lo Studio Ghibli torna a incantare con una proiezione speciale del sequel di Il mio vicino Totoro, introdotto dal magico Gattobus. Un evento imperdibile che celebra i temi di memoria, accessibilità e meraviglia, portando sul grande schermo un nuovo capitolo di un mondo che ha conquistato generazioni. Un’occasione unica per immergersi ancora una volta nell’incanto di un universo senza tempo.

© Movieplayer.it - Il mio vicino Totoro, lo Studio Ghibli annuncia una proiezione speciale del sequel con il Gattobus

Lo Studio Ghibli torna a sfiorare l'universo di Il mio vicino Totoro con una data e un sequel ufficiale che parla di memoria, accessibilità e piccoli miracoli animati. Studio Ghibli annuncia con una proiezione speciale in Giappone il ritorno di Mei e il Gattobus, corto animato che è rimasto il sequel ufficiale sconosciuto al grande pubblico di Il mio vicino Totoro. Un'occasione rara per riscoprire uno dei gioielli più delicati di Hayao Miyazaki. Il ritorno di Mei e il Gattobus Nel 2002, quattordici anni dopo l'uscita di Il mio vicino Totoro (1988), Studio Ghibli aveva scelto una strada laterale e intimista per tornare in quel mondo: Mei e il Gattobus, un cortometraggio animato di appena 14 minuti, delicato come un appunto a margine eppure ricchissimo di immaginazione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Leggi anche: Vorresti una cucina a tema Studio Ghibli? Ora puoi con questi set a tema Totoro e Kiki

Leggi anche: Studio ghibli rivela il suo miglior film di sempre pensato per un sequel

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Studio Ghibli: arriva un sequel de Il mio vicino Totoro nel 2026; Questi 11 film cult dello Studio Ghibli sono disponibili gratuitamente in streaming; I capolavori dello Studio Ghibli torneranno al cinema in 4K: altri classici in arrivo dal 2026; I 5 studi d'animazione che ogni vero fan di anime riconosce a colpo d'occhio.

Il mio vicino Totoro, lo Studio Ghibli annuncia una proiezione speciale del sequel con il Gattobus - Lo Studio Ghibli torna a sfiorare l'universo di Il mio vicino Totoro con una data e un sequel ufficiale che parla di memoria, accessibilità e piccoli miracoli animati. movieplayer.it