Il mio vicino Totoro lo Studio Ghibli annuncia una proiezione speciale del sequel con il Gattobus
Lo Studio Ghibli torna a incantare con una proiezione speciale del sequel di Il mio vicino Totoro, introdotto dal magico Gattobus. Un evento imperdibile che celebra i temi di memoria, accessibilità e meraviglia, portando sul grande schermo un nuovo capitolo di un mondo che ha conquistato generazioni. Un’occasione unica per immergersi ancora una volta nell’incanto di un universo senza tempo.
Lo Studio Ghibli torna a sfiorare l'universo di Il mio vicino Totoro con una data e un sequel ufficiale che parla di memoria, accessibilità e piccoli miracoli animati. Studio Ghibli annuncia con una proiezione speciale in Giappone il ritorno di Mei e il Gattobus, corto animato che è rimasto il sequel ufficiale sconosciuto al grande pubblico di Il mio vicino Totoro. Un'occasione rara per riscoprire uno dei gioielli più delicati di Hayao Miyazaki. Il ritorno di Mei e il Gattobus Nel 2002, quattordici anni dopo l'uscita di Il mio vicino Totoro (1988), Studio Ghibli aveva scelto una strada laterale e intimista per tornare in quel mondo: Mei e il Gattobus, un cortometraggio animato di appena 14 minuti, delicato come un appunto a margine eppure ricchissimo di immaginazione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
