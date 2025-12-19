Il Milan butta via la Supercoppa senza Modric

Il Milan affronta con ambizione la Supercoppa 2025, ma senza Modric rischia di perdere ulteriore slancio. Campione in carica, i rossoneri devono superare le sfide di una stagione complessa, tra eliminazioni e delusioni. La competizione si fa sempre più importante, e la squadra cerca di risollevare il morale e riscrivere il proprio destino, nonostante le difficoltà incontrate lungo il cammino.

2025-12-18 23:04:00 Calcio italiano: Il Milan è arrivato in semifinale da campione in carica. I rossoneri vinsero la Supercoppa Italiana contro l'Inter (2-3), in una stagione in cui finirono per perdere la finale di Coppa Italia contro il Bologna, e furono esclusi dall'Europa. Tuttavia, in questa stagione, Allegri sta dando priorità alla Serie A, dove è secondo. E senza Modric per iniziare, Il Milan è stato sconfitto dal Napoli che si è imposto (2-0) e domani giocherà la finale di lunedì contro la vincente di Bologna-Inter. La notizia è arrivata prima del fischio iniziale dell'arbitro. Massimiliano Allegri ha scelto di lasciare Luka Modric in panchina e di inserire Jashari come 'regista'.

Tutto sulla Supercoppa: dove si gioca, tabellone, montepremi. E in tribuna sarà una parata di stelle - Lo stadio che ospiterà la Supercoppa, il King Saud University Stadium, è costato 51 milioni di euro. msn.com

Allegri indica la via al Milan dopo il pari col Sassuolo: "Bisogna iniziare a subire meno goal" - 2 di San Siro contro il Sassuolo: "Il cambio di Pulisic? msn.com

Il #Milan butta via altri punti contro una provinciale (sono 9 tra Cremonese, Pisa, Parma e Sassuolo), ma la verità è che il pari non è un regalo per il #Sassuolo. Finale in cui #Allegri va ugualmente vicino sia a vincere che a perdere. Dubbi per un intervento di # - facebook.com facebook

