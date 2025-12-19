Il MiC continua a bloccare i pagamenti a imprese inadempienti con l’Agenzia delle Entrate Ma così ignora una deroga

Venerdì 19 dicembre 2025, l’IsICult Istituto italiano per l’Industria Culturale (ente di ricerca indipendente nell’ambito delle politiche culturali, le economie mediali, le dinamiche sociali) ha denunciato il perdurante blocco dei pagamenti da parte del Ministero della Cultura nei confronti delle imprese del settore dello spettacolo e del cinema-audiovisivo, a causa di un improprio ruolo di “esattore” assunto da alcuni mesi dalle due direzioni generali Mic competenti. In diversi casi, ne sono scaturiti pignoramenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, sulla base di due articoli del Dpr n. 602 del 1973: l’art. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

