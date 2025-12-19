Il messaggio di Natale dell’Arcivescovo AB
L’Arcivescovo A.B. ci invita a riflettere sulla speranza che il Natale rinnova in ogni cuore. In un tempo speciale per la Chiesa, segnato dalla fine dell’Anno giubilare, il suo messaggio ci esorta a vivere con gioia e fiducia il dono della nascita di Gesù, fonte di luce e speranza per il mondo.
Si inserisce quest’anno in un tempo particolarmente significativo per la Chiesa, segnato dalla conclusione dell’Anno giubilare dedicato alla speranza. Un Natale che invita a rialzare lo sguardo, a tornare all’essenziale e a riscoprire il cuore della fede cristiana: il Verbo che si fa carne e sceglie di abitare la fragilità dell’umanità. Nel suo messaggio alla comunità diocesana di Salerno-Campagna-Acerno, l’Arcivescovo richiama con forza il significato profondo della nascita di Gesù, ricordando come la speranza cristiana non sia evasione né ingenuo ottimismo, ma una certezza radicata nella storia: Dio è fedele alle sue promesse e continua a sorprendere con la sua iniziativa d’amore. 🔗 Leggi su Zon.it
