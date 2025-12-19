Il Mercosur può attendere Un’altra vittoria dell’Italia Meloni | più tempo per garantire i nostri agricoltori

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia ottiene un’altra vittoria al Consiglio europeo grazie al suo impegno e al buon senso. Meloni sottolinea come questa decisione offra più tempo per tutelare gli agricoltori italiani, dimostrando ancora una volta la forza e la determinazione del nostro paese nel difendere i propri interessi. Un risultato che rafforza la posizione italiana in un contesto internazionale complesso e competitivo.

il mercosur pu242 attendere un8217altra vittoria dell8217italia meloni pi249 tempo per garantire i nostri agricoltori

© Secoloditalia.it - Il Mercosur può attendere. Un’altra vittoria dell’Italia, Meloni: più tempo per garantire i nostri agricoltori

Un’altra vittoria ispirata al ‘buon senso’ incassata dall’Italia al termine del complicatissimo Consiglio europeo. La firma dell’accordo commerciale Ue-Mercosur (scambi commerciali tra Europa e America Latina)  è rinviata a gennaio. Un rinvio di qualche settimana, “necessario a fornire le garanzie” richieste dal mondo agricolo, ha spiegato la premier Giorgia Meloni. “Si sta anche lavorando per posticipare il summit del Mercosur”. Lo slittamento della firma consente di trovare soluzioni per salvaguardare i nostri prodotti. Mercosur, Meloni: rinvio necessario per garantire il mondo agricolo. Questo, aggiunge Meloni, consentirà “di poter approvare l’accordo del Mercosur quando avremo tutte le garanzie che sono richieste da un settore che altrimenti potrebbe essere colpito. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Leggi anche: Meloni: «Sul Mercosur più tempo per avere garanzie per gli agricoltori»

Leggi anche: Meloni a Bruxelles: Posticipato accordo Mercosur, più tempo per avere garanzie per gli agricoltori – Il video

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.