Il Mercosur può attendere Un’altra vittoria dell’Italia Meloni | più tempo per garantire i nostri agricoltori

L’Italia ottiene un’altra vittoria al Consiglio europeo grazie al suo impegno e al buon senso. Meloni sottolinea come questa decisione offra più tempo per tutelare gli agricoltori italiani, dimostrando ancora una volta la forza e la determinazione del nostro paese nel difendere i propri interessi. Un risultato che rafforza la posizione italiana in un contesto internazionale complesso e competitivo.

© Secoloditalia.it - Il Mercosur può attendere. Un’altra vittoria dell’Italia, Meloni: più tempo per garantire i nostri agricoltori Un’altra vittoria ispirata al ‘buon senso’ incassata dall’Italia al termine del complicatissimo Consiglio europeo. La firma dell’accordo commerciale Ue-Mercosur (scambi commerciali tra Europa e America Latina) è rinviata a gennaio. Un rinvio di qualche settimana, “necessario a fornire le garanzie” richieste dal mondo agricolo, ha spiegato la premier Giorgia Meloni. “Si sta anche lavorando per posticipare il summit del Mercosur”. Lo slittamento della firma consente di trovare soluzioni per salvaguardare i nostri prodotti. Mercosur, Meloni: rinvio necessario per garantire il mondo agricolo. Questo, aggiunge Meloni, consentirà “di poter approvare l’accordo del Mercosur quando avremo tutte le garanzie che sono richieste da un settore che altrimenti potrebbe essere colpito. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it Leggi anche: Meloni: «Sul Mercosur più tempo per avere garanzie per gli agricoltori» Leggi anche: Meloni a Bruxelles: Posticipato accordo Mercosur, più tempo per avere garanzie per gli agricoltori – Il video La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Il tema è di politica interna (non far arrabbiare gli agricoltori). Ora si va a gennaio, e la domanda diventa: i paesi del Mercosur continueranno ad attendere la firma dell'accordo Oppure dopo 25 anni di trattative (!!) cercheranno qualcun altro per un accordo co x.com La Commissione europea ha annunciato che ritarderà la firma dell'accordo commerciale con il Mercosur fino al nuovo anno, dopo che Meloni ha chiesto più tempo. Non è stata fissata alcuna data. I sostenitori sperano che l'accordo non subisca ulteriori ritardi - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.