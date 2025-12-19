Tra i confini dell’Europa, un’onda di agricoltori ha invaso Bruxelles, manifestando la propria preoccupazione per il futuro del settore. Tra il Mercosur, il bilancio Ue e il conflitto in Ucraina, la tensione cresce e gli agricoltori chiedono attenzione e risposte urgenti, mentre i vertici europei si confrontano sulle sfide che plasmeranno il domani del continente.

© It.insideover.com - Il Mercosur oggi, il bilancio Ue domani, poi l’Ucraina: l’ansia degli agricoltori che assediano Bruxelles

Tra i 7 e 10mila agricoltori da tutta Europa hanno preso d’assalto Bruxelles negli ultimi due giorni mentre nella capitale dell’Unione Europea si riuniva il Consiglio con i capi di Stato e di governo. Le immagini provenienti dalla città belga sono emblematiche: carichi di letame sversati, posti di blocco, roghi hanno manifestato la rabbia dei produttori agricoli contro le politiche dell’Unione Europea. La protesta degli agricoltori contro il Mercosur. La lista delle recriminazioni è forte e mostra come per l’agricoltura europea non sia bastata la risposta data dalle istituzione Ue alle proteste del 2024, che avevano paralizzato l’Europa dalla Polonia alla Francia. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Leggi anche: Bruxelles, proteste degli agricoltori contro l’accordo Mercosur-Ue

Leggi anche: La Ue si divide anche sul Mercosur. Assalto degli agricoltori a Bruxelles

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Trattori in piazza a Bruxelles contro i tagli alla Politica agricola e l’accordo Mercosur; Agricoltori, i trattori marciano a Bruxelles: la protesta durante il vertice Ue su bilancio e Mercosur; I trattori assediano Bruxelles, la firma del Mercosur slitta a gennaio - Video - Lanci di pietre e vetri in frantumi, sullo sfondo un cordone di trattori. La polizia manganella; Intesa con il Mercosur quasi fatta, anzi no. La Francia protesta.

Agricoltori, i trattori marciano a Bruxelles: la protesta durante il vertice Ue su bilancio e Mercosur - Corteo di agricoltori nel centro della capitale belga chiedono garanzie sul futuro della Pac, risorse nel bilancio europeo e tutele sulla concorrenza nell’accordo Mercosur ... msn.com