Il Mercosur oggi il bilancio Ue domani poi l’Ucraina | l’ansia degli agricoltori che assediano Bruxelles
Tra i confini dell’Europa, un’onda di agricoltori ha invaso Bruxelles, manifestando la propria preoccupazione per il futuro del settore. Tra il Mercosur, il bilancio Ue e il conflitto in Ucraina, la tensione cresce e gli agricoltori chiedono attenzione e risposte urgenti, mentre i vertici europei si confrontano sulle sfide che plasmeranno il domani del continente.
Tra i 7 e 10mila agricoltori da tutta Europa hanno preso d’assalto Bruxelles negli ultimi due giorni mentre nella capitale dell’Unione Europea si riuniva il Consiglio con i capi di Stato e di governo. Le immagini provenienti dalla città belga sono emblematiche: carichi di letame sversati, posti di blocco, roghi hanno manifestato la rabbia dei produttori agricoli contro le politiche dell’Unione Europea. La protesta degli agricoltori contro il Mercosur. La lista delle recriminazioni è forte e mostra come per l’agricoltura europea non sia bastata la risposta data dalle istituzione Ue alle proteste del 2024, che avevano paralizzato l’Europa dalla Polonia alla Francia. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Leggi anche: Bruxelles, proteste degli agricoltori contro l’accordo Mercosur-Ue
Leggi anche: La Ue si divide anche sul Mercosur. Assalto degli agricoltori a Bruxelles
Trattori in piazza a Bruxelles contro i tagli alla Politica agricola e l’accordo Mercosur; Agricoltori, i trattori marciano a Bruxelles: la protesta durante il vertice Ue su bilancio e Mercosur; I trattori assediano Bruxelles, la firma del Mercosur slitta a gennaio - Video - Lanci di pietre e vetri in frantumi, sullo sfondo un cordone di trattori. La polizia manganella; Intesa con il Mercosur quasi fatta, anzi no. La Francia protesta.
Agricoltori, i trattori marciano a Bruxelles: la protesta durante il vertice Ue su bilancio e Mercosur - Corteo di agricoltori nel centro della capitale belga chiedono garanzie sul futuro della Pac, risorse nel bilancio europeo e tutele sulla concorrenza nell’accordo Mercosur ... msn.com
Cosa prevede l'accordo Ue-Mercosur. L'Europa chiamata a decidere sotto l'assedio dei trattori - La protesta degli agricoltori, nonostante le concessioni di Bruxelles ... huffingtonpost.it
Mercosur, per gli agricoltori europei c’è un accordo preliminare. Cos’è e perché ci riguarda - L’ Unione europea compie un passo avanti decisivo verso la ratifica dell’ accordo commerciale con il Mercosur. tg.la7.it
Bruxelles oggi è attraversata dalla rabbia degli agricoltori davanti alle istituzioni europee. Una rabbia che non nasce dal nulla. Non bastavano i tagli alla PAC. La protesta di oggi è soprattutto contro l’accordo di libero scambio col Mercosur, che apre il mercato - facebook.com facebook
Il commercio #UE– #Mercosur vale oggi circa 120 mld $ l’anno. L’UE esporta soprattutto macchinari, farmaci e veicoli. Importa materie prime e prodotti agricoli (soia, caffè, greggio). Due economie complementari. x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.