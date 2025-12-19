Il Mercosur finisce su un binario morto.

Il futuro del Mercosur appare sempre più incerto, con diversi paesi europei che si oppongono all’accordo commerciale con il Sud America. Emmanuel Macron ha ribadito il suo rifiuto, seguito da Irlanda, Austria e Romania, evidenziando le tensioni e le sfide che ostacolano il progresso di questa partnership internazionale.

Emmanuel Macron ha ripetuto il no all’accordo commerciale con il Sud America, imitato da Irlanda, Austria e Romania. Ungheria e Polonia pronte al veto. La baronessa cede e annuncia: «Firma posticipata a gennaio». Giorgia Meloni: «Ok italiano solo con le garanzie richieste». Il Mercosur, così com’è, non s’ha da firmare, né domani né mai. Ursula von der Leyen viene messa all’angolo e sabato non potrà volare come sperava e come ha promesso agli industriali tedeschi, desiderosi di vendere le auto che lei ha bloccato in Europa con lo sciagurato green deal ad argentini, brasiliani, paraguaiani e uruguagi (ammesso che questi ultimi abbiano i soldi), a Foz do Iguaçu, in Brasile, dove l’attende uno smanioso Lula da Silva. 🔗 Leggi su Laverita.info

