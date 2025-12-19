Il mercato di piazza D' Armi sarà completato entro giugno 2026 parola del sindaco Daniele Silvetti

Il mercato di piazza D’Armi ad Ancona si appresta a rinnovarsi completamente, con i lavori che si concluderanno entro giugno 2026. L’annuncio, fatto dal sindaco Daniele Silvetti durante un sopralluogo, segna una tappa importante per il quartiere e la città, promettendo un nuovo spazio di attività e aggregazione che valorizzerà l’intera area.

ANCONA – Il Cantiere del mercato di piazza D’Armi sarà completato entro giugno 2026. Questo è senza dubbio il dato più importante tra quelli emersi dal sopralluogo effettuato questa mattina, venerdì 12 dicembre, dal sindaco di Ancona Daniele Silvetti.Daniele Silvetti«I dati – ha tenuto a. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Leggi anche: Firenze, va avanti il nuovo ponte della tramvia che attraverserà l’Arno, "Completato entro giugno"

Leggi anche: Stadio Maradona, il consigliere Simeone: «entro giugno 2026 sarà approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica»

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

“Siena Incanta”: un weekend di magia con l' apertura del villaggio di natale e le suggestive musiche dello Schiaccianoci; P(I)AZZA L'AQUILA ...alla scoperta della città. Guarda il primo episodio un mercoledì al mercato; New Perspectives on the History of Firearms; Sciopero generale, la Cgil in piazza a Marghera: «Soldi per sanità e lavoro, non per le armi».

Inferno in piazza d’Armi: notti da Trainspotting dentro la crack-house. I residenti del Piano: «Siamo terrorizzati» - Il mercato rionale è pieno di gente. corriereadriatico.it

Piazza d’Armi, sfida per il supermarket: dopo Gabrielli pure Conad interessata - ANCONA Potrebbe essere una gara a due quella per l’affidamento in concessione dell’area del nuovo supermarket di piazza d’Armi, progetto parallelo a quello del nuovo mercato coperto. corriereadriatico.it

Mercato del Piano: il cantiere si rianima - Mercato del Piano, riaperti i cancelli del cantiere in piazza d’Armi: una luce in fondo al tunnel in cui si era cacciata quell’opera così importante per lo sviluppo di una zona nevralgica del ... ilrestodelcarlino.it

Telesveva. . SERIE B | Bari, De Laurentiis “conferma” Magalini per il mercato e commenta la spaccatura con la piazza #bari #sport - facebook.com facebook