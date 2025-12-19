Il mercato di piazza D' Armi sarà completato entro giugno 2026 parola del sindaco Daniele Silvetti

19 dic 2025

Il mercato di piazza D’Armi ad Ancona si appresta a rinnovarsi completamente, con i lavori che si concluderanno entro giugno 2026. L’annuncio, fatto dal sindaco Daniele Silvetti durante un sopralluogo, segna una tappa importante per il quartiere e la città, promettendo un nuovo spazio di attività e aggregazione che valorizzerà l’intera area.

ANCONA – Il Cantiere del mercato di piazza D'Armi sarà completato entro giugno 2026. Questo è senza dubbio il dato più importante tra quelli emersi dal sopralluogo effettuato questa mattina, venerdì 12 dicembre, dal sindaco di Ancona Daniele Silvetti.Daniele Silvetti«I dati – ha tenuto a.

