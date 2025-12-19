Il Mattino | Napoli oltre la Supercoppa c’è il mercato | Vergara e Ambrosino verso il prestito
Il Napoli si prepara a guardare oltre la vittoria in Supercoppa, concentrandosi già sulle strategie di mercato. Con Vergara e Ambrosino in procinto di partire in prestito, i biancazzurri valutano le prossime mosse per rinforzare la rosa e affrontare al meglio la stagione. Un’estate di cambiamenti e opportunità che potrebbe segnare il futuro del club partenopeo.
"> Ben oltre la Supercoppa, per il Napoli è già tempo di riflessioni di mercato. In queste ore il baricentro delle decisioni si è spostato a Riad, dove la dirigenza azzurra monitora diverse situazioni in vista della seconda parte della stagione. Secondo Il Mattino di Napoli, sono due i dossier caldi destinati a incidere sulle prossime settimane: quelli di Antonio Vergara e Giuseppe Ambrosino. I due prodotti del vivaio hanno trovato pochissimo spazio fin qui e non è affatto scontato che lo scenario cambi entro fine anno. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
