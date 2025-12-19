Il MArRC rende omaggio a Gianni Versace con una mostra esclusiva, celebrando il suo genio e la sua influenza nel mondo della moda. Nel frattempo, a Milano, si susseguono voci e speculazioni sul futuro della direzione creativa di Medusa, con molti scommettitori che indicano Pieter Mulier come possibile successore, un talento belga di grande rilievo e già protagonista di importanti esperienze nel settore.

© Panorama.it - Il MArRC celebra con una mostra Gianni Versace

Mentre nei salotti milanesi si chiacchiera sul futuro della direzione creativa della Medusa- secondo i soliti ben informati, tutti gli indizi porterebbero a Pieter Mulier, talentuoso designer belga, a lungo braccio destro di RAF Simone e oggi alla guida di Alaïa. Reggio Calabria celebra per la prima volta il suo fondatore con la mostra Gianni Versace Terra Mater Magna Graecia Roots Tribute. Allestita al MArRC, museo archeologico nazionale di Reggio Calabria, l’esposizione, che celebra la vita e l’heritage dello stilista scomparso nel 1997, arriva a 80 anni dalla sua nascita con il patrocinio della Regione Calabria, della Città Metropolitana di Reggio Calabria e della Calabria Film Commission. 🔗 Leggi su Panorama.it

